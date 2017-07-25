Приготовление яичницы на раскаленном тротуаре в Дубае сняли на видео

Видео: fatafeatchannel / Instagram

Житель Дубая снял на видео процесс приготовления яичницы на сковороде, поставленной на раскаленный солнцем тротуар. Ролик опубликовал в своем аккаунте в Instagram местный телеканал Fatafeat.

Перед началом готовки мужчина отметил, что оставил сковороду прогреваться на улице на 10 минут. После он налил в нее масла, разбил одно яйцо, добавил соли и перца. Глазунья была готова меньше, чем через минуту. «Вот как мы делаем яичницу в Дубае», — резюмировал повар.

Когда именно было снято видео, неизвестно. По данным метеорологического портала Weather.com, во вторник, 25 июля, максимальная температура в Дубае достигнет примерно 44 градусов.

Этот крупнейший город ОАЭ считается одним из самых жарких населенных пунктов в мире. Абсолютный температурный максимум для Дубая в июле составляет 48,5 градуса, средний — 40,7.