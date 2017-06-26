Абу-Даби привлечет туристов с помощью «Маши и Медведя»

Власти Абу-Даби планируют привлекать туристов в эмират с помощью героев популярных мультфильмов, в частности, российского сериала «Маша и Медведь». Об этом говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля Abu Dhabi Summer Season, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 26 июня.

Мероприятие пройдет с 20 июля по 20 августа. В его рамках для детей выступят аниматоры в костюмах Тома и Джерри и черепашек-ниндзя.

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Кроме того, артисты в костюмах Маши и Медведя воссоздадут известную сказку на катке в столице эмирата. В представлении также примут участие 30 фигуристов и акробатов.

Помимо этого, в этот период в Абу-Даби пройдут выступления комиков, иллюзионистов и звезд Болливуда. Торговые центры эмирата предложат покупателям скидки до 70 процентов и устроят розыгрыши ценных призов.

Показ «Маши и Медведя» начался в январе 2009 года. Состоящий из трех сезонов сериал создан при помощи трехмерной графики и ориентирован на общую аудиторию. Он получил множество наград, в частности, приз Международного кинофестиваля «Золотая рыбка».

В январе стало известно о планах турецких властей продвигать среди российских туристов страну с помощью исторических сериалов, описывающих события времен Османской империи.