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Специальный суд и прокуратуру для туристов создадут в ОАЭ

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В столице ОАЭ Абу-Даби появятся специальный суд и прокуратура для рассмотрения дел, в которых фигурируют туристы. Об этом во вторник, 10 января, сообщает информационное агентство WAM.

Соответствующее решение принял вице-премьер ОАЭ и глава юридического департамента Абу-Даби шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. Отмечается, что Эмираты станут первой страной, где будет функционировать подобные структуры.

Замглавы юридического департамента Юсиф Саид аль-Абри (Yousef Saeed Al Abry) указал на важность соблюдения законов для ускорения развития Абу-Даби.

Он отметил, что для страны необходимо предоставлять качественные услуги в сфере туризма, так как эта сфера экономики Эмиратов является одной из самых перспективных для инвестиций.

По мнению чиновника, туристический суд укрепит позиции столицы ОАЭ на рынке путешествий. Он будет работать в тесном взаимодействии с другими государственными органами, добавил аль-Абри.

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