В Абу-Даби заметили стремительный рост числа туристов из России

Число российских путешественников, посетивших Абу-Даби за первый квартал текущего года, выросло на 41 процент по сравнению с тем же периодом 2016-го. Об этом говорится в пресс-релизе управления по туризму и культуре эмирата, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 5 мая.

Количество ночевок россиян в Абу-Даби в январе-марте 2017 года увеличилось на 42 процента. В марте рост составил примерно 60 процентов (по сравнению с тем же месяцем 2016-го) по обоим показателям — численности туристов и остановкам на ночлег в отелях.

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В целом за первый квартал текущего года Россия стала лидером по увеличению потока отдыхающих в Абу-Даби среди всех стран ближнего зарубежья. Заметный рост по ночевкам также показали Узбекистан (плюс 28 процентов), Украина (20 процентов) и Казахстан (11 процентов).

В январе-марте текущего года общий турпоток из России и государств ближнего зарубежья в Абу-Даби вырос почти на 20 процентов. Ночевок в гостиницах эмирата в этот период стало больше на четверть в сопоставлении с началом 2016 года.

Кроме того, путешественники из России и соседних с ней стран лидируют по длительности пребывания в Абу-Даби — в среднем пять ночей.

В апреле стало известно, что столица Абу-Даби и всех Объединенных Арабских Эмиратов была признана самым безопасным городом мира по версии портала Numbeo.com.

В феврале российским туристам разрешили получать бесплатную визу по прибытию в ОАЭ.

