Дубай похвастался взрывным ростом турпотока из России

За первые месяцы 2017 года российский турпоток в Дубай показал взрывной рост. Об этом сообщается в пресс-релизе Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 27 марта.

За январь и февраль число отдохнувших в эмирате путешественников превысило аналогичные показатели первых двух месяцев 2016 года на 84 процента. В феврале рост составил 140 процентов. Всего в начале года в Дубае отдохнули 65 тысяч россиян.

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Также рост числа путешественников показал Китай: за первые два месяца 2017 года эмират посетили 157 тысяч китайцев (на 60 процентов больше аналогичных показателей прошлого года). По размерам турпотока Китай оказался на четвертом месте, Россия — на одиннадцатом.

Отмечается, что наибольшим стимулом для роста числа путешественников из Китая и России стала возможность получения бесплатной визы по прибытию в ОАЭ. «Решение правителей ОАЭ о предоставлении бесплатных виз по прибытии в страну для гостей из Китая и России уже доказало свою дальновидность — практически сразу мы увидели позитивный эффект от изменения порядка въезда для граждан обеих стран», — отметил генеральный директор Dubai Tourism Хелал Саид Альмарри.

В 2016 году число россиян, остановившихся в Дубае хотя бы на одну ночь, выросло на 1 процент по сравнению с 2015 годом.

С февраля российские туристы могут получать визу по прибытию в ОАЭ. Ранее ее нужно было оформлять через интернет, ее стоимость составляла 85 евро.