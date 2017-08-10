Из-за яичного скандала в Нидерландах задержали двух человек

В Нидерландах задержали двух человек, подозреваемых в причастности к незаконному использованию инсектицидов на птицефермах. Этот скандал затронул сразу несколько стран, сообщает Associated Press (AP).

Голландские прокуроры заявили в четверг, 10 августа, что задержанные являются директорами компании, которая предположительно, применяла на производстве фипронил — это инсектицидное средство для борьбы с насекомыми (блохами, клещами).

По словам прокуроров, есть доказательства того, что здоровье населения поставлено под угрозу из-за использования фипронила на птицефабриках «в секторе яиц». Тем не менее, указывает агентство, пока сообщений о том, что кто-то получил вред здоровью, не было.

В Нидерландах в рамках совместных действий с властями Бельгии проводятся рейды. В этих двух странах, а также в Германии из супермаркетов изъяли миллионы яиц. В Великобритании, Франции, Швейцарии и Швеции идут проверки продукции.

AP не указала название фирмы, директора которой были задержаны, однако Euronews раньше передавал, что в центре расследования — предприятие ChickFriend. По данным DutchNews.nl, предполагается, что средство для борьбы с насекомыми, содержащее фипронил, ChickFriend поставила бельгийская компания Poultry-Vision.

Фипронил запрещено использовать на фермах с животными и птицами, которые предназначены для употребления в пищу. По словам токсиколога Альфреда Бернара, данное вещество вызывает головокружение и рвоту. «Это временный нейротоксический эффект, летальные случаи чрезвычайно редки, примерно по одному случаю в 30 лет. Для этого фипронил нужно принимать в огромных дозах, примерно полграмма. В яйцах его содержится в десятки, а то и сотни тысяч раз меньше», — отметил эксперт.

Как указывает Euronews, для потребителей опасности уже нет, но фермеров ждет массовый забой птиц и долгие проверки, после которых можно будет возобновить производство.