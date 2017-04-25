Треть образцов сгущенного молока оказалась сгущенкой

Российская система качества (Роскачество) опубликовала результаты исследования сгущенного молока. 27 торговых марок были проанализированы по 92 показателям качества и безопасности. Наличие пальмового масла не выявлено, однако 10 образцов, заявленные как изготовленные по ГОСТу, провалили экзамен. Об этом сообщается в пресс-релизе Роскачества, полученном редакцией «Ленты.ру».

В рамках веерного исследования изучалась продукция, произведенная в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях, Башкирии и Краснодарском крае, а также несколько образцов из Белоруссии. Тестировалась продукция жирностью 8,5 процента, которая маркировалась как «сгущенное молоко цельное» — подобная маркировка не допускает использования ни растительных жиров, ни искусственных загустителей и добавок.

В итоге распространенный потребительский миф о повсеместной фальсификации молочных продуктов с использованием пальмового масла не подтвердился — ни в одном образце растительных жиров не выявлено. Результаты исследования также подтвердили безопасность образцов — микотоксинов или антибиотиков не обнаружено.

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Согласно тестам, высококачественным продуктом может называться сгущенное молоко «Волоконовское» и «Коровка из Кореновки». Данные образцы соответствуют опережающему стандарту Роскачества, который гармонизирован с требованиями Росрезерва. В них оптимальное содержание лактозы и сахара, они имеют насыщенный вкус, не содержат искусственных добавок.

По действующему ГОСТу и техническому регламенту, в сгущенном молоке может быть только молоко и сахар. Если же добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт, который может называться «Сгущенка», «Варенка», «Сгущеночка».

В 10 случаях продукт, который назвали сгущенным молоком, оказался скорее сгущенкой, не дотягивающей до заявленного ГОСТа. В частности, загуститель в виде крахмала содержался в образцах «Белгородские молочные продукты», «Карламанский продукт», «Любимая классика» и «Наша семья».

Повышенное количество лактозы обнаружено в образцах — «Белгородские молочные продукты», «Главпродукт», «Главпродукт Экстра», «Избенка», «Карламанский продукт», «Молочная страна "Халяль"», «Сладеж», «Смешная корова», FineLife.

В сгущенном молоке «Белгородские молочные продукты» и «Деревенские молочные продукты» уровень сахарозы не соответствует ГОСТу. У образцов торговых марок «Любимая классика», «Молочная страна "Халяль"», «Кореновский МКК», «Наша семья» и «Советское» выявлена повышенная массовая доля влаги, что недопустимо для продукта, изготовленного по ГОСТу.