Роскачество подтвердило безопасность гречки

Российская система качества (Роскачество) провела исследование гречневой крупы. Для проведения тестов были привлечены специализированные испытательные центры Роспотребнадзора, ФГБУ «Центр оценки качества зерна» и лаборатория ВНИИ зерна. Установлено, что все образцы безопасные и соответствуют техрегламенту Таможенного союза, а вот требованиям отечественного ГОСТа отвечает лишь половина торговых марок, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

Специалисты проверили гречневую крупу по 106 показателям качества и безопасности, включая общую обсемененность бактериями, наличие групп бактерий кишечной палочки и митотоксинов, наличие дробленного зерна, сорных примесей и следов плесени. В этот перечень также вошли тяжелые металлы и 72 вида пестицидов.

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Замруководителя Роскачества Мария Сапунцова напоминает, что качественная гречневая крупа, произведенная по ГОСТу, должна соответствовать важнейшим органолептическим свойствам: иметь характерный вкус, цвет и запах. Плесневелый или затхлый запах, а также темный цвет пережаренных ядер, по ее словам, свидетельствуют о том, что продукт испорчен.

Исследование показало, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. Но из 36 образцов до повышенных требований дотянулись 17 торговых марок: «ГРЕЧА», «Гудвилл», «Дон Густо», «MAKFA», «Мелькруп», «Мистраль», «Националь», «Перекресток», «Просто азбука», «То, что надо!», «Увелка», «Чистая крупа», «Шебекинская», «Ярмарка», «Fine Life», «GLOBUS (Глобус)», «365 дней».