Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

Примерно 25 процентов шоколада, продающегося в российских магазинах, подпадает под категорию «шоколадный продукт», поскольку содержит более дешевые эквиваленты какао-масла. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогам проверки образцов 37 транснациональных брендов и российских торговых марок молочного шоколада. Пресс-релиз по итогам исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Исследования проводились по более чем 40 показателям качества и безопасности, включая наличие эквивалентов масла какао и массовую долю молочного жира.

Проверке подверглась продукция из Бельгии, Германии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также произведенная на территории России, в частности Калининграде, Ленинградской, Московской, Тульской, Ярославской, Рязанской областях.

Согласно результатам исследований, на полках магазинов присутствует как высококачественный натуральный шоколад, так и дешевый аналог. Законодательство разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и даже заменителей масла какао, допускает замену молочного жира растительным. При этом, добавление эквивалентов и заменителей какао регулируется лишь добровольным ГОСТом.

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«Шоколадный продукт», содержит эквиваленты какао-масла, например, пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров. Такой товар не является нарушением в России, и попадает в категорию «качественных и безопасных». Так, эквиваленты какао-масла выявлены в четырех образцах (SunMilk, «Победа Вкуса»(пористый), Слад&Ко, «Мишка на Севере»).

В ходе исследования был проверен и распространенный потребительский миф о присутствии на рынке большого количества так называемых «лауриновых плиток». Заменители какао-масла лауринового типа найдены лишь в трех образцах (Fiori, Аlten Burg, «Праздничная открытка»).

Для высококачественного молочного шоколада Роскачество установило ужесточенные требования. Претендент на государственный Знак качества обязательно должен быть изготовлен из натурального сырья и не должен содержать растительных жиров, заменителей масла какао, красителей, усилителей вкуса и консервантов. Этим требованиям соответствовал 21 образец. Это шоколад «Аленка», «Воздушный», «Конфил», «Победа Вкуса», «Россия щедрая душа», «Россия щедрая душа» (пористый), «Русский шоколад», Яшкино, DOVE, FINE LIFE, Milka, NESTLE, SOBRANIE, KarlFazer, Lindt Excellence Extra creamy, MERCI, MOVENPICK, PLAN B, Ritter SPORT GOLDSCHATZ, Ritter SPORT Альпийское молоко и Schogetten ALPINE MILK CHOCOLATE.