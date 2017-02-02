Роскачество забраковало более половины пуховиков

Роскачество провело веерное исследование пуховиков, в рамках которого изучило продукцию 69 торговых марок, продающихся в России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Одежду проверили по 57 параметрам качества и безопасности. В испытаниях участвовали популярные у россиян торговые марки стоимостью от 3 до 50 тысяч рублей. Более половины из них выпущены в Китае, остальные – в России, Вьетнаме, Бангладеш, Турции, Гонконге, Канаде и Молдавии.

Эксперты обнаружили различные отклонения и нарушения у 40 образцов, 22 были признаны качественным товаром, а семь — повышенного качества. Чаще всего производители пуховиков нарушают требования по воздухопроницаемости, водоотталкивающим свойствам, маркировке товара (указывается неверный состав наполнителя).

Среди нарушителей тех или иных стандартов качества оказались Baon, Benetton, Canada Goose, Chkalov, City Classic, City Voyager, Columbia, Finn Flare и другие.

В декабре Роскачество проверило зимние куртки. Из 33 марок у 14 были обнаружены различные «системные проблемы».

В ноябре организация изучила мужские носки. Эксперты пришли к выводу, что 65 процентов производителей подменяют натуральные материалы искусственными. В частности, были признаны фальсификатом носки Pierre Сardin и Modis.