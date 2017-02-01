Zara убрала из продажи в России опасную одежду

Испанская марка Zara убрала из своих российских магазинов одежду, которую признали небезопасной для потребителей. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает The New Retail со ссылкой на данные Минпромторга по итогам встречи с гендиректором «Зара СНГ» Лусианом Доробанту.

Ранее Роскачество по итогам проверок признало рубашки некоторых брендов, включая Zara небезопасными. Дело было в том, что ткань, из которой изготовлены вещи, практически не пропускала воздух. А это не соответствовало требованиям технического регламента Таможенного союза.

«Товары, по которым у Роскачества возникли сомнения, наша компания изъяла из продаж до момента полного прояснения ситуации в отношении их», — прокомментировал Доробанту, не но раскрыл объем изъятой продукции.

Zara — испанская марка одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Входит в холдинг Inditex (под управлением которого также находятся бренды Pull & Bear, Bershka и другие).