Роспотребнадзор усомнился в корректности проверок Роскачества

Методология, используемая Роскачеством при проведении некоторых исследований качества и безопасности потребительских товаров, вызывает у Роспотребнадзора сомнения. Об этом заявил в пятницу, 14 апреля, выступил статс-секретарь ведомства Михаил Орлов, сообщает ТАСС.

«Конечно, к нам попадает от них (Роскачества) информация. Мы обязаны все равно реагировать, это рассматривается нами как обращение, и мы смотрим. Но, к сожалению, должны констатировать, что зачастую исследования сделаны криво», — цитирует агентство чиновника.

По словам Орлова, в таких случаях Роспотребнадзору приходится проводить свои проверки, результаты которых не всегда совпадают с выводами экспертов Роскачества. Он отметил, что деятельность этой организации, возможно, помогает потребителям сориентироваться в выборе качественного товара. Но нельзя подменять собой государственный орган.

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«В данном случае это такой квазинадзор — пришли, увидели, контрольную закупку какую-то сделали, какие-то лабораторные исследования сделали и направили к нам», — подчеркнул Орлов.

В прошлую пятницу министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что не согласен с выводами Роскачества по результатам анализа наиболее популярных на российском рынке томатов. По его словам, распространенная информация «во многом не соответствует действительности».

При этом 13 апреля заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что на рассмотрение Минпромторга поступило около 20 предложений Роскачества о внесении изменений в технические регламенты Таможенного союза или аттестации методик испытаний. «Мы уже начали работу по внесению изменений в ряд документов», — отметил Евтухов.

В частности, Роскачество впервые применило в России международную методику определения скорости возгорания текстильных товаров — так называемый «сигаретный тест». Минпромторг планирует рекомендовать этот тест для повсеместного применения, сказал чиновник.