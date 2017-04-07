Ткачев раскритиковал выводы Роскачества о помидорах

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев не согласился с выводами, которые сделало Роскачество по результатам анализа наиболее популярных на российском рынке томатов. Об этом сообщает Rambler News Service.

По мнению министра, опубликованная информация «во многом не соответствует действительности».

«Во-первых, я основываюсь на тех данных Роспотребнадзора, Россельхознадзора, которые мне поступают в еженедельном режиме», — сказал Ткачев, добавив, что как минимум половина томатов на российском рынке отечественного производства.

5 апреля Роскачество опубликовало результаты исследования популярных на российском рынке марок томатов.

Образцы проверили на наличие болезней, карантинных вредных веществ, нитратов и ГМО. Ни в одном образце запрещенных веществ обнаружено не было. В 12 случаях в томатах были выявлены следы пестицидов, используемых в сельском хозяйстве в России и за рубежом. Формально это не является нарушением, так как эти группы пестицидов нормируются законодательством.

