В России выберут лучший стритфуд-проект

В Калининграде с 1 по 3 сентября впервые пройдет премия Russian Street Food Awards, на которой выберут лучшие в стране проекты уличной еды. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов премии, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

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Мероприятие состоится в рамках Kaliningrad Street Food Weekend. Ожидается, что в премии примут участие команды со всей России. В состав жюри войдут президент ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

Отмечается, что на сегодняшний день в России работает более тысячи стритфуд-проектов. Победитель Russian Street Food Awards отправится в конце сентября в Берлин, чтобы побороться за звание лучшего в Европе.

В 2016 году владелец уличной палатки из Сингапура Чан Хон Мен, который на протяжении 35 лет готовит лапшу, попал в гид Michlen. Он стал первым представителем стритфуд-движения, удостоенным подобной награды