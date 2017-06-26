Определен лучший шеф-повар России

Шеф-повар из Краснодара Андрей Матюха стал победителем российского этапа престижного кулинарного конкурса Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»). Об этом говорится в пресс-релизе организаторов соревнования, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 26 июня.

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Мероприятие состоялось двумя днями ранее в Москве в рамках фестиваля Taste of Moscow. В российском финале Bocuse d’Or выступили семь кандидатов. Помимо участника из Краснодара, в состязании также приняли участие специалисты из Москвы и Екатеринбурга.

Повара должны были в течение 5 часов 35 минут приготовить блюдо из перепелки, а также (впервые в истории конкурса) — полностью вегетарианское из кабачков и цветной капусты. По мнению членов жюри, приготовленные Матюхой блюда «отличались не только мастерством исполнения и привлекательной подачей, но и вкусом».

В итоге шеф-повар получил право представлять Россию в европейском полуфинале Bocuse d’Or в Турине (Италия) в мае 2018 года. В случае успеха он пройдет в финал международного конкурса, который состоится во французском Лионе в 2019-м. Кроме того, Матюхе выплатили три тысячи евро в качестве вознаграждения.

В январе стало известно, что американский повар Мэтью Питерс был признан лучшим в мире в рамках Bocuse d’Or.

Данный приз считается очень почетным в мировой кулинарной индустрии. Награду Bocuse d’Or сравнивают с «Оскаром» или «Золотой пальмовой ветвью». Она вручается с 1987 года. Премию учредил Поль Бокюз — французский шеф-повар, один из наиболее известных мастеров своего дела в XX веке.

