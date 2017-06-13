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Десятки ресторанов примут участие в фестивале Taste of Moscow

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В Москве на территории комплекса «Лужники» пройдет международный фестиваль Taste of Moscow. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 13 июня.

Фестиваль будет проходить в течение четырех дней, с 22 по 25 июня. В нем примут участие представители 30 ресторанов России и Европы. Их шеф-повара представят свои лучшие блюда и проведут мастер-классы.

Территорию фестиваля разделят на 15 тематических зон. Помимо гастрономии, там будут организованы развлечения для детей, для любителей активного образа жизни и многое другое.

В рамках Taste of Moscow в этом году пройдет российский отборочный тур кулинарного конкурса Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»), считающегося самым престижным в мире. В нем 23-24 июня примут участие восемь поваров из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара и Архангельска. Соревнование продлится более пяти часов.

Победитель сможет выступить на европейском полуфинале конкурса Bocuse d’Or Europe в итальянском Турине в 2018 году. В случае успеха там он пройдет в мировой финал состязания в Лионе (Франция) в 2019 году.

Кроме того, на площадках Taste of Moscow 25 июня организуют российский отборочный тур Кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Patisserie. В нем будут соревноваться несколько команд. Победитель также получит право участия в европейском полуфинале в Турине в 2018 году и в финале в Лионе в 2019 году.

Taste of Moscow проводится с 2004 года. Помимо Москвы, мероприятие в общей сложности проходит в 18 городах мира: в Лондоне, Париже, Милане, Хельсинки и других.

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