В Леоне назвали лучшего повара мира

Повара из США одержали победу в кулинарном конкурсе Bocuse d’Or («Золотой Бокюз»), считающемся самым престижным в мире. В финале конкурса, который завершился вечером в среду, 25 января, в Леоне главный приз достался команде Мэтью Питерса. Об этом сообщается на официальном сайте «Золотого Бокюза».

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Второе место досталось поварам из Норвегии, третьими оказались исландцы.

В финале Bocuse d’Or встретились признанные мастера высокой кухни из 24 стран. Они должны были представить на суд жюри свои интерпретации блюда «цыпленок с моллюсками». В частности, в заключительной части соревнований приняли участие команды из Маррокко, Уругвая, Бразилии, Канады, Германии, Исландии и Эстонии.

Как отмечается на сайте конкурса, повара могли использовать ингредиенты из списка, включающего 146 продуктов. При этом участникам разрешалось использовать лишь два ингредиента со своей родины, чтобы отразить культурное и кулинарное наследие их стран.

В мае 2016 года лучшими в Европе по версии «Золотого Бокюза» были названы повара из Венгрии. Приз получила команда кулинара Тамаша Сэла.

Приз «Золотой Бокюз» считается очень почетным в мире высокой кухни — его приравнивают к «Оскару» или «Золотой пальмовой ветви» в сфере кино. Эта премия вручается с 1987 года. Она была учреждена Полем Бокюзом — французским шеф-поваром, одним из наиболее известных кулинаров XX века.