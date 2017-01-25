Эксперты перечислили главные тренды кулинарной индустрии в 2017 году

Шеф-повара из разных стран мира перечислили главные тренды, которые будут определять развитие кулинарной индустрии в 2017 году. Об этом в среду, 25 января, сообщает телеканал CNN.

Итальянский шеф-повар Массимо Боттура (Massimo Bottura) полагает, что текущий год пройдет под знаком социальной ответственности поваров, которые озаботятся проблемой доступности еды для бедных.

Материалы по теме Не только снег Какие деликатесы готовят в российской глубинке

По мнению японца Шинобу Намаэ (Shinobu Namae), потребители устали от стандартных блюд и жаждут чего-то необычного. Поэтому в 2017 году будет наблюдаться тенденция к созданию необычных угощений.

Испанский кулинар Хуан Рока (Joan Roca) назвал одним из главных трендов борьбу с пищевыми отходами. Американец Дэн Барбер (Dan Barber) заявил, что в 2017 году способы разведения крупного рогатого скота станут более гуманными, в связи с чем мясо животных, в частности, телятина станет намного вкуснее.

Тайваньский шеф-повар Андре Чанг (Andre Chiang) предсказал, что одной из главных тенденций кулинарного мира окажется возвращение в страны Азии молодых поваров, которые обучались в Европе и США. Специалисты вернутся на родину, чтобы открыть там собственный бизнес, считает Чанг.

Швейцарский шеф-повар Дэниел Хамм (Daniel Humm) спрогнозировал, что в 2017 году вырастет спрос клиентов на радушное обслуживание в ресторанах.

В ноябре 2016 года CNN объявил о гастрономической революции в России, начало которой, по мнению зарубежных журналистов, положило введенное Москвой продуктовое эмбарго.

