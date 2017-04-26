В России впервые проведут общенациональный ресторанный фестиваль

Российский ресторанный фестиваль впервые пройдет с 1 по 20 мая в нескольких крупных городах страны. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 26 апреля, рассказали организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля заведения предложат гостям дегустационные сеты из нескольких блюд по фиксированной цене 990 рублей. «У проекта две цели: чтобы жители городов стали чаще ходить в рестораны и больше путешествовать по России», — пояснил один из организаторов события Александр Сысоев.

Фото предоставлено организаторами Российского ресторанного фестиваля 1 /6

По его словам, цена в 990 рублей позволит любому желающему попробовать набор из трех-пяти блюд в каждом заведении, а сам фестиваль даст толчок развитию внутреннего гастрономического туризма.

В Санкт-Петербурге мероприятие продлится до 30 мая. Там в акции примут участие более 70 ресторанов. Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Казань проведут фестиваль одновременно.

В Ростове-на-Дону и в Казани к событию присоединятся более 20 ресторанов в каждом из городов. В Краснодаре участниками фестиваля станут около 40 заведений общественного питания.

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Петербургский ресторан «Пробка на Добролюбова» в рамках проекта предложит гостям вителло тоннато (холодная закуска из говядины), пасту мальтальяти с рагу из утки и тирамису. В состав сета в заведении Goose Goose Bistro войдут мусс из сыра фета со свежими и печеными овощами и злаками, гаспачо из авокадо и огурца и карамельный мусс с арахисом и шоколадом.

Ресторан «Онегин Дача» в Ростове-на-Дону создаст набор из четырех блюд. Туда будут включены паштет из утки с абрикосовым конфитюром, голубцы из кролика с брюссельской капустой и белыми грибами, телячьи щечки с пшеничной кашей и соусом из белых грибов, а также облепиховый морс.

Заведение «Хлеб и вино» в Казани разработает сет, состоящий из брускетты, овощного салата с яйцом пашот и на выбор два горячих блюда — медальоны с мини-картофелем или сибас с овощами.

Мясной ресторан «Скотина» в Краснодаре приготовит в рамках фестиваля ковбык (фаршированный свиной желудок), салат с пряными свиными ушами, луковый пирог с телячьими щеками и трюфельным маслом, бычьи яйца с запеченной свеклой и подкопченным овечьим сыром, колбаски из баранины собственного приготовления и домашний торт «Наполеон».

«Нынешние гости — очень любознательны, они любят открывать для себя новые места, вкусы, им все интересно. Обычно у посетителей несколько любимчиков, но они часто ротируются. Именно поэтому разнообразие концепций сейчас очень актуально. Люди выбирают, в какой ресторан пойти под настроение», — отметил Адриан Кетглас, шеф-повар московских заведений Grand Cru by Adrian Quetglas, AQ Kitchen, AQ Chicken и Adri BBQ.

По словам его коллеги из Hamlet & Jacks и «Винного Шкафа» (Петербург) Евгения Викентьева, данный фестиваль опровергает распространенное мнение о том, что поход в ресторан — это дорого. «Честно говоря, я не ожидал такого ажиотажа уже перед стартом (мероприятия — прим. «Лента.ру»)», — признался специалист.

В марте две тысячи ресторанов на пяти континентах устроили в один день ужин из одних и тех же блюд французской кухни. Акция под названием Good France прошла и в России.