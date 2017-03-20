В двух тысячах ресторанов по всему миру одновременно организуют французский ужин

Во вторник, 21 марта, в двух тысячах ресторанах на пяти континентах пройдет ужин, во время которого гостям предложат одинаковое меню из блюд французской кухни. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия под названием Good France, поступившем в «Ленту.ру».

В подготовке проекта принимали участие Министерство иностранных дел Франции и известный французский шеф-повар Ален Дюкасс. Часть прибыли, которую получат рестораны-участники акции, будет переведена в различные благотворительные фонды.

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В рамках Good France ужины с одинаковым меню устроят заведения в Австрии, Китае, Финляндии, Новой Зеландии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.

В России в акции примут участие 20 ресторанов, находящихся в Москве, Иркутске, Тюмени, Якутске, Новосибирске и Астрахани. Полный список можно посмотреть здесь.

Впервые мероприятие Good France было организовано 19 марта 2015 года. Его целью является продвижение Франции и ее кухни на международном туристическом рынке.

Идея одновременного проведения подобных обедов с одинаковым меню в разных странах мира принадлежит французскому ресторатору Огюсту Эскофье. Он реализовал ее в 1912 году.

