Известный гастрономический критик из Италии выступил в московском ресторане

В ресторане Maritozzo в центре Москвы побывал ведущий кулинарный критик из Италии Луиджи Кремона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Материалы по теме Ешь перепечи, посикунчики жуй Непростой тест на знание региональной кухни России

В ходе нескольких специально организованных ужинов Кремона представил столичной публике гастрономический сет, отражающий главные тренды современной кухни его страны. Блюда из этого набора были приготовлены непосредственно шеф-поварами Maritozzo.

В состав сета вошли паштет из куриной печени с корочкой из фундука, брускетта с оливковым маслом, рагу из чечевицы, артишоки по-римски, тортелли с аматричианой (начинкой из свиных щек, сыра и помидоров), кампанийский рыбный суп лучиана, канноли с сорбетом из лимончелло и сицилийская кассата.

В октябре 2016 года лучшим рестораном России, по версии TripAdvisor, был признан петербургский Percorso, предлагающий блюда итальянской кухни. В июне того же года итальянское заведение Osteria Francescana возглавило рейтинг The World's 50 Best Restaurants.