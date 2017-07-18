В России учредили первую общенациональную премию винных карт

В России запустили первую независимую общенациональную премию винных карт РРФ Wine Awards. Об этом говорится в пресс-релизе учредителей награды, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 18 июля.

Днем ранее в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная данному событию. На ней выступили организаторы премии — винный промоутер Влада Лесниченко, журналист и ресторанный консультант Саша Сутормина и маркетинг-директор приложения «Афиша-Рестораны» Александр Сысоев.

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Как отметили учредители РРФ Wine Awards, винный рынок России переживает бум, в стране растет количество ресторанов, предлагающих вино. «В то же время сегодня отсутствуют четкие критерии, по которым можно понять, в каких ресторанах пить вино и как его выбирать. В СМИ практически нет критики винных карт ресторанов. Нет и премий, на которые могли бы ориентироваться», — заявили организаторы награды.

По их словам, для этой цели и был придуман проект РРФ Wine Awards. В начале августа начнется сбор заявок от ресторанов на участие в конкурсе. Заведения смогут отправить на рассмотрение специалистам свои винные карты.

В сентябре жюри, состоящее из экспертов по вину и журналистов, оценит материалы, предоставленные ресторанами, и выберет победителей. Премии будут вручаться в восьми номинациях: «Лучшая классическая карта», «Лучшая карта винного бара», «Лучший выбор игристых вин» и других категориях.

Конкурс пройдет по всей России, прежде всего, в крупных городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге и прочих населенных пунктах.