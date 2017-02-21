Россиян научат выпивать с аргоном

На российском рынке появился новый аксессуар для вина — Coravin. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

При помощи этого инструмента можно наливать вино из бутылки, не вынимая пробку. При этом оставшийся напиток будет надежно защищен от кислорода и его можно будет долго хранить.

Coravin работает следующим образом: полая игла протыкает пробку и проникает внутрь бутылки, нажатием специального рычажка в бутылку подается инертный газ аргон, который создает избыточное давление и выталкивает вино через полую иглу в бокал. После извлечения иглы из пробки, продавленное отверстие закрывается само собой за счет естественной упругости натуральной пробки.

Кроме того, внутренняя полость бутылки будет защищена пищевым аргоном (Е938), что исключает поступление внутрь кислорода.