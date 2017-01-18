Фрэнсис Форд Коппола заключил контракт на поставку вин для церемонии «Оскар»

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил, что его винодельня станет официальным поставщиком вин для церемонии «Оскар» в течение последующих трех лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Вина режиссера также будут разливать на фестивале «Сандэнс», который начнется 19 января.

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«Кинопроизводство и виноделие — две главные мои страсти. Сотрудничая с "Сандэнс" и Академией кинематографических искусств и наук, мне теперь удастся их совместить», — рассказал режиссер.

Фрэнсис Форд Коппола — шестикратный лауреат премии «Оскар». В 2017 году церемония награждения пройдет 26 февраля.

Усадьбу с виноградниками в округе Напа, штат Калифорния, Коппола приобрел в 1975 году. В его винодельнях производится более десяти сортов вин.