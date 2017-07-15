В Госдуму внесли законопроект о развитии виноделия

Депутаты Госдумы от «Единой России» 14 июля внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о развитии в стране виноградарства и виноделия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документом предлагается разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство «благородных напитков» из винограда, сообщили журналистам в пресс-службе фракции единороссов.

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«Россия наконец-то принимает этот закон. Именно наконец-то, потому что во всех странах, где существует собственная отрасль виноградарства, подобные законы действуют уже давно», — напомнил председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

Президент организации Леонид Попович отметил, что данный законопроект фиксирует обязательность предоставления государственных субсидий при посадке новых виноградников. «А стимулирование посадок винограда на больших площадях юга России — это создание высокоэффективных рабочих мест. Причем именно в той зоне, где у нас избыток трудовых ресурсов — в республиках Северного Кавказа», — добавил он.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минсельхоз предложил выделить из федерального бюджета 79 миллиардов рублей на развитие виноделия до 2025 года. Такая сумма может быть выделена при оптимальном сценарии концепции развития виноделия и виноградарства. Еще четыре миллиарда предполагается привлечь из бюджета регионов.