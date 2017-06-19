Австрийских экспертов познакомили с лучшими российскими винами

Российская делегация специалистов презентовала в Австрии 22 образца вин. Об этом говорится в пресс-релизе Союза сомелье и экспертов России, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 19 июня.

Дегустация вин состоялась в пятницу, 16 июня, в замке Лихтенштейн в регионе Вайнфиртель на северо-востоке Австрии. В состав делегации вошли глава ССЭР Артур Саркисян, а также ведущие энологи и руководители винодельческих предприятий. Мероприятие было организовано совместно с австрийскими компаниями, объединенными в проект House of Russian Wine, при поддержке Союза виноделов Австрии.

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Австрийским экспертам представили вина от хозяйств «Абрау-Дюрсо», «Золотая Балка», «Винодельня Ведерниковъ», «Солнечная долина» и других компаний. Их также познакомили с основными винодельческими регионами России — долиной Дона, Кубанью, Крымом и Севастополем.

Кроме того, на мероприятии рассказали о важнейших автохтонных сортах винограда в РФ и необычных для европейского потребителя стилях вин, например, о красном игристом и ликерном из крымских автохтонов.

В рамках визита российской делегации в Австрию состоялась презентация авторского Гида «Российские вина». Ранее гости посетили винодельческие регионы Вайнфиртель и Бургенланд, а также познакомились с технологиями, которые применяют зарубежные коллеги.

Визит и дегустация открыли программу сотрудничества России и Австрии в области виноградарства и виноделия, которая включает в себя обмен делегациями, продвижение российских вин на европейских рынках, а также поставки в Россию винодельческого оборудования и саженцев.