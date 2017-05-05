Итальянское вино Dimon для России оказалось фейком

Итальянская винодельческая компания ColleMassari не собирается выпускать вино Dimon для экспорта в Россию и не подавала заявку на регистрацию такого бренда. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил RNS ее коммерческий директор Мартен Лееревельд.

«На самом деле, наша компания не производит и не планирует производить продукцию под указанным названием», — говорится в ответе ColleMassari. Лееревельд добавил, что о других брендах для России также нет речи.

Появившиеся в российских СМИ сообщения о планах на экспорт вина Dimon он назвал фейком.

Ранее 5 мая агентство «Москва» опубликовало информацию о том, что ColleMassari подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Dimon. Это подтвердил президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов, заявив, что между регистрацией бренда и выходом вина на российский рынок может пройти несколько лет.

Итальянской винодельческой компании ColleMassari принадлежат два хозяйства в Тоскане.

Согласно данным ФТС, по итогам 2016 года импорт столового вина в Россию вырос на 4,5 процента. В страну из-за рубежа ввезли около 175 миллионов литров алкогольного напитка.