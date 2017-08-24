Британский лоукостер создал еду для боящихся перелетов авиапассажиров

Британская бюджетная авиакомпания Monarch Airlines представила специальную еду для пассажиров, которая должна помочь им успокоиться и снизить страх перед перелетами. Об этом пишет газета Daily Mail.

Меню было разработано при участии профессора психологии Оксфордского университета Чарльза Спенса (Charles Spence). Пассажирам Monarch Airlines предлагают специальное мороженое с добавлением лекарственного растения эхинацея пурпурная и лакрицы. Утверждается, что такой продукт повысит иммунитет путешественников.

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Кроме того, необычный черный цвет сладости должен приятно удивить туристов и отвлечь их внимание от стресса, вызванного перелетом, поясняет Спенс.

Путешественники во время рейса также попробуют японские пирожные моти из рисового теста. По словам профессора, их тягучая текстура, как у жвачки, должна успокоить нервничающих людей.

Клиенты Monarch Airlines смогут выпить травяного чая, настоянного на ромашке, семенах фенхеля и водорослях. Такой чай благотворно влияет на пищеварение. Перед приземлением пассажиров угостят сладкими ореховыми батончиками с грибами и томатным порошком, которые должны помочь им взбодриться.

Как уточняет The Telegraph, новое меню с понедельника, 21 августа, уже начали тестировать на отдельных рейсах Monarch Airlines из аэропорта Лутон в Неаполь, Гибралтар и Малагу. Если такая еда придется по вкусу пассажирам, ее предложат путешественникам и на других маршрутах лоукостера.

В ноябре 2016 года британская авиакомпания British Airways задумалась о создании так называемых цифровых пилюль — специальных датчиков, которые придется глотать пассажирам и которые будут следить за состоянием их здоровья.

