Россиянина признали одним из лучших «авиационных» шеф-поваров мира

Российского шеф-повара Михаила Денисова признали одним из лучших кулинаров в мире, производящих бортовое питание, по версии премии Sky Delight Awards. Об этом говорится в пресс-релизе учредителей награды, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 27 апреля.

Церемония награждения прошла днем ранее в Москве в рамках форума SkyService 2017, посвященному сервису в гражданской авиации. Денисов, работающий в компании «Кубань кейтеринг», занял третье место, разделив эту позицию с коллегой Данаем Каэвпрадубом (авиакомпания Thai Airways, Таиланд).

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Лучшим «авиационным» шеф-поваром мира, по версии Sky Delight Awards, оказался сотрудник Tokio Food Catering Масахиро Удо из Японии. На втором месте — кулинар Куон Нгуен Кин (вьетнамская компания Noibai Catering Services Company).

Всего в состязании приняли участие десять шеф-поваров кейтеринговых организаций, производящих бортовое питание для перевозчиков из разных стран мира, в том числе и российских.

По условиям соревнования его участники (кулинары и их помощники) должны были приготовить холодную закуску или салат и горячее кушанье для бизнес- и экономкласса (всего четыре блюда). На выполнение задания каждой команде отводилось 90 минут.

Победителей определило профессиональное жюри во главе с президентом Национальной ассоциации кулинаров России (НАКР) Виктором Беляевым. Еда оценивалась по вкусу, рациональному использованию продуктов, сложности блюда, внешнему виду и возможности ее применения в бортовом питании.

Организатором форума SkyService и премии Sky Delight Awards стала компания «Аэромар», которая занимается кейтерингом для авиапассажиров и предоставляет прочие сервисные услуги. Подобная награда была вручена впервые.

