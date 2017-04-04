На Международном форуме в Москве обсудят сервис для авиапассажиров

Стала известна программа Международного форума SkyService 2017, посвященного сервисным услугам в гражданской авиации. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру».

Форум состоится 26-27 апреля в Москве. В ходе мероприятия обсудят роль цифровых технологий в развитии сервиса в гражданской авиации, вопросы страхования пассажиров, увеличения туристических потоков, использование так называемых больших данных (big data) для прогнозирования поведения пассажиров.

На форуме также уделят внимание тенденциям развития гражданской авиации в России, способам осуществления платежей на бортах лайнеров, проблемам цифровой безопасности перевозчиков и многому другому.

В рамках данного события также пройдут уникальные кулинарные соревнования между шеф-поварами компаний, оказывающих услуги кейтеринга российским и иностранным перевозчикам.

В мероприятии примут участие более 1,5 тысячи человек. Среди них — эксперты в гражданской авиации, представители более 40 авиакомпании из России и других стран, специалисты в области технологий и инноваций. Кроме того, туда пригласят заместителя министра транспорта Валерия Окулова и главу Росавиации Александра Нерадько.

Организатором мероприятия станет компания «Аэромар», которая занимается кейтерингом для авиапассажиров и предоставляет другие сервисные услуги.

