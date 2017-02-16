Forbes назвал лучшую авиакомпанию с рейсами в Россию

Авиакомпания Emirates признана лучшим перевозчиком мира, выполняющим полеты в Россию. Об этом сообщает журнал Forbes, опубликовавший соответствующий рейтинг.

Emirates базируется в Дубае (ОАЭ) и выполняет рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

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На втором месте в топ-8 оказалась белорусская авиакомпания Belavia. Она перевозит пассажиров в Москву, Петербург и российские регионы. Полет лайнера Belavia из Минска в подмосковный аэропорт Жуковский в сентябре 2016 года стал первым регулярным рейсом, принятым этой воздушной гаванью.

Замыкает тройку польский перевозчик LOT. В рейтинг также вошли (в порядке убывания) французская Air France, немецкая Lufthansa, нидерландская KLM, Turkish Airlines и AZAL (Азербайджан).

Подобный список издание составило впервые. Перечень основан на соотношении цена/качество услуг. Для его подготовки учитывался уровень клиентского обслуживания перевозчиков на всех этапах: от покупки билета до выхода из лайнера после перелета. Также принималась во внимание пунктуальность авиакомпаний.

В начале февраля стало известно, что Emirates включили в список самых безопасных авиакомпаний мира по версии немецкой компании Jacdec. Кроме того, Emirates признали лучшим по уровню сервиса среди перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.