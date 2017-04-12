В Москве посоревнуются 10 «авиационных» шеф-поваров из разных стран

В Москве в рамках Международного форума SkyService 2017, посвященному сервису в гражданской авиации, состоится соревнование 10 шеф-поваров из разных стран мира. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 12 апреля.

В состязании примут участие шеф-повара международных кейтеринговых компаний, производящих бортовое питание для авиапассажиров. Победитель получит премию Sky Delight Awards 2017, которая будет вручена впервые.

Состязаться за награду будут шеф-повар фирмы LSG Sky Chefs Томас Мюнцель (Thomas Münzel), кулинар отделения кейтеринга и шеф-повар таиландской авиакомпании Thai Airways International Данай Каевпрадуб (Danai Kaewpradub), су-шеф организации Ambassador's Sky Chef Раман Коул (Raman Koul) и другие специалисты.

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В ходе соревнования его участники (кулинары и их помощники) должны будут приготовить холодную закуску или салат и горячее кушанье для бизнес- и экономкласса (всего четыре блюда). На выполнение задания каждой команде дается 90 минут. После этого все блюда должны быть одновременно презентованы жюри в течение двух минут.

Судьи будут оценивать еду по вкусу, рациональному использованию продуктов, сложности блюда, внешнему виду и возможности ее использования в бортовом питании.

В рамках SkyService 2017, который пройдет 26-27 апреля, также будет обсуждаться роль цифровых технологий в развитии сервиса в гражданской авиации, вопросы страхования пассажиров, увеличения туристических потоков и другие аспекты.

Организатором форума и премии Sky Delight Awards является компания «Аэромар», которая занимается кейтерингом для авиапассажиров и предоставляет прочие сервисные услуги.