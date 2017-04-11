Российская авиакомпания вошла в тройку лучших недорогих перевозчиков Европы

Российская S7 Airlines была признана одной из лучших бюджетных авиакомпаний Европы по версии туристического сервиса TripAdvisor. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает газета Mirror.

S7 Airlines заняла третье место в рейтинге из десяти перевозчиков, получив премию Travelers' Choice 2017. Британская Jet2.com возглавила список. На второй позиции — греческая авиакомпания Aegean Airlines.

Четвертое место досталось перевозчику из Соединенного Королевства Monarch Airlines. Мальтийская авиакомпания Air Malta замыкает пятерку.

В топ-10 в порядке убывания также были включены Norwegian Air Shuttle (Норвегия), испанская Volotea, британские Flybe и Thomson Airways. Последняя строчка досталась авиакомпании TUI fly из Бельгии.

В понедельник, 10 апреля, TripAdvisor опубликовал список лучших перевозчиков мира. Лидером рейтинга туристы назвали арабский перевозчик Emirates.

Авиакомпании награждаются премией Travelers' Choice на основе отзывов, оставленных путешественниками на TripAdvisor. Во внимание при этом принимается количество и качество комментариев.

