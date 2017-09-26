В гастрономическом фестивале в Москве примут участие 100 ресторанов

В столице в воскресенье, 1 октября, стартует Московский гастрономический фестиваль. Как сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября, мероприятие продлится месяц.

В этом году в фестивале примут участие более 100 московских ресторанов. Их шеф-повара придумали специальные дегустационные меню, стоимостью 1,9 тысяч рублей. За эту сумму в любом из заведений-участников можно будет попробовать самые интересные и лучшие блюда. «Мы пригласили 100 ресторанов, шеф-повара которых сделали и придумали на этот октябрь всё, что только в их профессиональных силах, чтобы привлечь внимание искушенных московских фудис. Только

лучшие повара и только лучшие продукты», — отметил организатор фестиваля Игорь Губернский

В понедельник, 2 октября, в ресторане Selfie пройдет ужин открытия фестиваля — Golden Tringle. В этом году готовить для гостей будут Владимир Мухин, Анатолий Казаков, Дмитрий Зотов и Георгий Троян.