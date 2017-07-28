Москва попала в число городов с самыми дешевыми в мире напитками

Москва вошла в число городов с самым дешевым в мире набором напитков из пива, кофе, воды и кока-колы. Об этом сообщается на сайте компании Honest Coffees.

Эксперты фирмы изучили стоимость данных напитков в 30 крупных городах мира. В итоге они выяснили, что в российской столице покупатель отдаст за бокал пива, чашку кофе, бутылку воды и бутылку кока-колы в общей сложности 6,84 фунта стерлингов (534 рубля).

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С этим результатом Москва оказалась на пятой строчке рейтинга из 30 городов. Лидирует по дешевизне напитков Каир. В столице Египта за эти товары придется заплатить в среднем 3,92 фунта стерлингов (около 306 рублей).

На втором месте находится южноафриканский Кейптаун с показателем в 4,75 фунта (372 рубля). Замыкает тройку Нью-Дели, где за кофе, пиво и другие напитки покупатель отдаст 5,4 фунта (421 рубль).

Четвертая позиция досталась Бангкоку (5,52 фунта стерлингов, или 430 рублей). В топ-10 в порядке убывания также попали Мадрид, Торонто, Берлин, Токио и Лондон.

В июне сообщалось, что городом с самым дешевым в Европе пивом специалистами сервиса Skyscanner был признан Будапешт.