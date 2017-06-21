Назван европейский город с самым дешевым пивом

Городом с самым дешевым в Европе пивом в барах и ресторанах оказался Будапешт. Об этом пишет Daily Mirror.

Средняя цена пинты пенного напитка в заведениях венгерской столицы составляет примерно 1,2 евро, подсчитали эксперты туристического сервиса Skyscanner.

На втором месте по данному показателю находится сербский Белград (приблизительно 1,3 евро). Замыкает тройку польский Краков. Там пинта пива обойдется в 1,8 евро.

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На четвертой позиции находится Мюнхен (3,4 евро), на пятой — Эдинбург (чуть больше 4 евро). Шестую строчку занял Лондон с результатом в 4,5 евро. Последняя, седьмая позиция досталась Парижу — почти 7 евро за пинту.

В октябре 2016 года специалисты сервиса TripAdvisor назвали десять лучших пивных туров мира. В список, места в котором не ранжируются, вошел ряд европейских направлений, в частности, Брюссель и Лондон.