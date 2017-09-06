Московские рестораны подготовят гастрономический подарок к 870-летию столицы

Московские рестораны представят блюда от шеф-поваров в честь 870-летнего юбилея российской столицы. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса «Афиша-Рестораны», поступившем в «Ленту.ру» в среду, 6 сентября.

В акции примут участие 14 ресторанов, расположенных в районе Патриарших прудов. Повара приготовят кушанья, которые, по их мнению, олицетворяют Москву. Так, ресторан «Китайские новости» создаст гибрид классического борща и говяжьего супа с лапшой. Новое блюдо будет называться «Пекин поздравляет Москву».

Материалы по теме Не только снег Какие деликатесы готовят в российской глубинке

Французский шеф-повар Режис Тригель из заведения «Березка» сделает «Страсбургский паштет» из кролика и фундука. «Готовое блюдо по форме мне напоминает кирпич — это была моя первая ассоциация с Красной площадью, когда я приехал в Москву», — рассказал иностранец.

Австралиец Глен Баллис из Remy Kitchen Bakery приготовит кушанье «Лисички, кейл и копченая сметана». По словам повара, эти грибы для него — настоящий символ России и ее столицы, так как подобного в мире он нигде не встречал.

«Этот проект задуман, чтобы показать, как Москва стала вторым домом для многих людей со всего мира», — пояснил директор по маркетингу сервиса «Афиша–Рестораны» Александр Сысоев. Он добавил, что признаться в любви к столице можно не только на разных языках, но и с помощью творчества, в частности, кулинарии.

Рестораны на Патриарших прудах представят посвященные Москве блюда 9-10 сентября, когда будет отмечаться День города.

