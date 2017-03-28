Два российских ресторана попали в сотню лучших заведений мира

Два российских ресторана были включены в расширенный рейтинг лучших заведений общественного питания в мире по версии премии The World’s 50 Best Restaurants. Об этом во вторник, 28 марта, сообщается на официальном сайте награды.

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В данный список, в частности, впервые попал московский ресторан Selfie. Он оказался на 88-й позиции перечня. Кроме того, в топ-100 на 92-й строчке находится другой столичный ресторан — Twins. В 2016-м его уже включали в этот рейтинг.

Официальное вручение премий The World’s 50 Best Restaurants состоится 5 апреля в австралийском городе Мельбурне. Тогда на сайте награды опубликуют полный список ресторанов, сейчас доступна лишь часть рейтинга, с 51-й по 100-ю позиции.

В январе стало известно, что лучшим в мире шеф-поваром среди женщин по версии The World’s 50 Best Restaurants была признана жительница Словении Ана Рош.

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants составляется британским журналом Restaurant с 2002 года. При его создании учитываются мнения авторитетных шеф-поваров, рестораторов и кулинарных критиков — всего около тысячи специалистов.