Три российских ресторана включили в сотню лучших в мире

Три российских ресторана вошли в сотню лучших заведений общественного питания в мире по версии международной премии The World’s 50 Best Restaurants. Об этом сообщается в официальном микроблоге кулинарного конкурса в Twitter.

В среду, 5 апреля, в австралийском Мельбурне состоялось официальное вручение премий The World’s 50 Best Restaurants. Награду, в частности, получил московский ресторан White Rabbit, оказавшийся в этот раз на 23-м месте.

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Кроме того, в расширенный рейтинг топ-100 попали еще два столичных заведения. Речь идет о московских ресторанах Selfie (88-я позиция) и Twins (92-я строчка).

Лучшим заведением общественного питания в мире в 2017 году был назван Eleven Madison Park в Нью-Йорке. В аналогичном рейтинге прошлого года он занимал третью строчку. Обладающий тремя мишленовскими звездами Eleven Madison Park был открыт в 1998 году.

Второе место досталось Osteria Francescana в итальянском городе Модена. Он лидировал в аналогичном списке 2016 года. В текущем году его также признали лучшим в Европе. Замыкает тройку El Celler De Can Roca в городе Жирона на северо-востоке Испании.

В первую десятку рейтинга также попали французский Mirazur, перуанский Central Restaurante, Asador Etxebarri (Испания), Gaggan (Бангкок), ресторан Maido в Перу, испанский Mugaritz и Steirereck в столице Австрии Вене.

В 2016 году в упомянутый рейтинг вошли три российских ресторана — White Rabbit (18-е место), Twins и «Честная кухня».

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants составляется британским журналом Restaurant. При его создании принимаются во внимание мнения авторитетных шеф-поваров, рестораторов и критиков.