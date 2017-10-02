Почти 900 тысяч человек пострадали от краха британской авиакомпании

Крах британской авиакомпании Monarch Airlines коснулся 860 тысяч пассажиров. По данным Sky News, 110 тысяч путешественников в данный момент находятся за границами Соединенного Королевства и ждут возвращения на родину.

По данным издания, проблемы возникли с 300 тысячами заказов, некоторые некоторые из них групповые.

Путешественников, находящихся за границей, в Великобританию возвращают лайнерами других авиакомпаний. Для этих целей Управлением гражданской авиации (Civil Aviation Authority) было зафрахтовано 30 судов. Министр транспорта страны Крис Грейлинг назвал возвращение туристов «самой большой в мире репатриацией мирного времени».

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Тем, кто купил билеты на рейсы Monarch Airlines, но еще не воспользовался ими, рекомендуют заранее проверять расписание и не отправляться в аэропорты без подтверждения вылетов. Отмечается, что пострадавшие путешественники могут требовать от авиакомпании возмещения затрат.

Monarch Airlines столкнулась с трудностями после закрытия чартерных программ в Египет, Тунис и Турцию — полеты туда были запрещены Форин-офисом. Кроме того, на финансовое положение перевозчика повлияло падение курса английского фунта стерлингов после Brexit. Отмечается, что в компании трудятся 2,1 тысячи человек. Еще 800 сотрудников работают в инженерном бизнесе Monarch, который продолжает функционировать.

В апреле TripAdvisor включил Monarch Airlines в список лучших бюджетных перевозчиков Европы. Авиакомпания заняла четвертое место в рейтинге, который возглавила британская же Jet2.com.