Пассажирский самолет приземлился в аэропорту Денвера с горящим двигателем

Самолет авиакомпании SkyWest Airlines приземлился в аэропорту Денвера (штат Колорадо, США) с горящим двигателем. Об этом сообщила газета Telegraph.

Bombardier CRJ700 совершал внутренний авиарейс из города Аспен в Денвер. На его борту находились 59 пассажиров, все они благополучно покинули горящее судно, пострадавших нет.

По свидетельству одного из очевидцев, двигатель загорелся уже после приземления.

В августе 2015 года на борту лайнера британской авиакомпании Monarch Airlines, летевшего из английского Бирмингема на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, произошел пожар. Один из пассажиров решил покурить в туалете, и выбросил непотушенную сигарету в мусорную корзину. 26 мая 2017 года ему увеличили срок наказания до 9,5 лет тюрьмы.