Назван любимый транспорт российских путешественников

Большинство российских туристов для поездок на дальние расстояния (более 500 километров) выбирают авиатранспорт. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали эксперты турсервиса «Туту.ру», которые провели опрос более трех тысяч путешественников.

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Отмечается, что отправляясь в поездку, самолеты выбирают 38 процентов респондентов. Еще 35 процентов отдают предпочтение железнодорожному транспорту. На третьем месте — автомобили (14 процентов).

Также по три процента респондентов рассказали, что предпочитают путешествия на автобусе и мотоцикле, столько же опрошенных комбинируют различные виды транспорта. Наименее популярным видом перемещения оказался водный транспорт, этот вариант ответа выбрал всего один процент респондентов.

В конце сентября сообщалось, что самым популярным у путешественников городом мира оказался Бангкок. По данным MasterCard, в 2016 году в городе побывали почти 20 миллионов туристов.