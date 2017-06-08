Названы самые популярные у иностранцев города России для летних путешествий

Самым популярным у иностранцев городом России для путешествий летом текущего года стала Москва. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 8 июня.

Эксперты пришли к таким выводам, проанализировав информацию об онлайн-запросах на перелеты в Россию из разных стран в период с июня по август включительно. На втором месте списка из 10 городов — Санкт-Петербург. Как отмечают в momondo, Северная столица и Москва пользуются спросом не только как главные культурные центры страны, но и как удобные пересадочные пункты, откуда можно отправиться в поездки по регионам.

Симферополь замыкает тройку лидеров. В топ-10 в порядке убывания также вошли Омск, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Иркутск. Из данного перечня сильнее всего вырос интерес иностранцев к Сочи. Количество запросов на перелеты на российский курорт увеличилось на 82 процента по сравнению с июнем-августом 2016 года.

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Главным поставщиком туристов в Россию этим летом признана Германия. В прошлом году она также лидировала в данном плане. Вторая строчка досталась США, третья — Дании. Италия и Швеция заняли четвертую и пятую позиции соответственно. В топ-10 также были включены Казахстан, Великобритания, Испания, Норвегия и Украина.

Из этого списка взрывной рост интереса к летним поездкам по России продемонстрировал Казахстан. Количество запросов на авиабилеты выросло на 434 процента.

В апреле сообщалось, что в тройку лидеров среди российских городов по востребованности у зарубежных гостей попали Москва, Петербург и Омск.

