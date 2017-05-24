Зарубежные туристы потеряли интерес к России

Иностранные туристы в 2017 году начали реже выбирать Россию как место для отдыха. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители travel-индустрии.

По словам гендиректора «Тари Тур» Марины Левченко, количество бронирований зарубежными гостями на первую половину лета снизилось примерно на 20 процентов. Наиболее сильное падение показывает азиатский рынок.

Причиной снижения интереса к России эксперты называют укрепление курса рубля, что значит увеличение для иностранцев цен в долларовом эквиваленте, а также проведение Кубка Конфедераций по футболу.

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Заместитель гендиректора «Академсервиса» Александр Курносов уточняет, что российские отели еще зимой закрыли бронирование мест, однако, видимо, те не были выкуплены и снова появились в продаже. При этом иностранцы планируют отдых в РФ за много месяцев и ситуация с появлением свободных номеров в гостиницах уже не сможет поменять их планов, считают эксперты.

Курносов оценивает суммарный турпоток в Россию в 2017 году в 2,5 миллиона человек (без учета бизнес-путешественников, а также посещения мероприятий и родственников). По данным ФСБ, в 2016 году зарубежные путешественники совершили 3,27 миллиона поездок в страну.

В конце апреля сообщалось, что самым популярным среди иностранных туристов городом в России для путешествий грядущим летом стала Москва. Второе место занимает Санкт-Петербург, третье — Омск.