Определены самые популярные летом у иностранцев российские города

Москва оказалась самым популярным среди иностранных туристов городом в России для путешествий грядущим летом. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 25 апреля.

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На втором месте рейтинга из десяти позиций находится Санкт-Петербург. Омск замыкает тройку лидеров. На четвертой строчке — Новосибирск, на пятой — Владивосток. В десятку в порядке убывания также вошли Сочи, Иркутск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Казань.

Данный рейтинг основан на поисковых запросах на авиабилеты и отели, выполненных пользователями Kayak.ru со всего мира с января по март 2017 года, для путешествий в июне-августе.

В январе сообщалось, что Сочи оказался наиболее востребованным среди иностранцев российским курортом на лето 2017 года. В топ-3 также попали поселок Хужир в Иркутской области и Анапа.

