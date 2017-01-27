Названы самые посещаемые туристами города мира

Самым посещаемым иностранными туристами городом мира назван Гонконг. К такому мнению пришли специалисты исследовательской организации Euromonitor, изучившие международные прибытия за 2014-2015 год. Отчет опубликован на сайте компании.

Всего в 2015 году в Гонконг приехали почти 27 миллионов путешественников из-за рубежа. Успех города эксперты компании связывают с его популярностью у китайских туристов и привязанностью к посещению бывшей колонии у британцев.

На второй строчке рейтинга расположился Бангкок (18,7 миллионов), на третьей — Лондон (18,6 миллионов). Также в десятку крупнейших туристических центров мира вошли Сингапур, Париж, Макао, Дубай, Стамбул, Нью-Йорк и Куала-Лумпур.

Москва заняла 42-ю позицию (4,42 миллиона иностранных туристов) в рейтинге из 100 городов, Санкт-Петербург — 70-ю (2,8 миллиона гостей из-за рубежа. Слабые позиции России в Euromonitor объяснили ухудшением отношений страны с Евросоюзом и экономическими санкциями.