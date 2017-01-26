Российский хостел назвали лучшим в мире

Петербуржский хостел из Санкт-Петербурга Soul Kitchen в очередной раз признали лучшим в мире. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 26 января, рассказал его основатель Сергей Сорокин.

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Soul Kitchen получил премию Hoscar, присуждаемую порталом бронирования жилья Hostelworld. Награды объекту размещения были вручены в нескольких номинациях.

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Его, в частности, отметили как лучший маленький хостел мира, лучший хостел в Европе, а также в России. Кроме того, эксперты признали, что Soul Kitchen одержал победу в номинациях «лучшие удобства» и «лучший персонал».

Премия Hoscar вручается уже в 15-й раз подряд. Победители выбираются на основе отзывов постояльцев о хостелах, оставленных в интернете. В этом году эксперты проанализировали миллион комментариев от туристов.

В декабре 2016 года Soul Kitchen вошел в список 15 лучших российских хостелов, составленный «Лентой.ру» совместно со специалистами. До этого петербургский объект размещения несколько раз признавали лучшим в мире.