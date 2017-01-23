В Москве с начала года нашли около 150 «серых» отелей и хостелов

В Москве с начала года было обнаружено 148 гостиниц и хостелов, не прошедших классификацию. Об этом в понедельник, 23 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Больше всего (около сотни) нелегально работающих объектов размещения нашли в Центральном округе Москвы. При этом некоторые «серые» отели приписывали себе до четырех звезд.

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Информация об этих нарушениях была передана в МВД, МЧС, Роспотребнадзор и столичную прокуратуру. За оказание нелегальных гостиничных услуг заведениям грозят штрафы. В департаменте спорта и туризма Москвы заверили, что мониторинг объектов размещения в городе будет вестись постоянно.

В декабре 2016 года столичная мэрия уведомляла, что в 2017 году будет проверять не только «серые» отели, но и заведения, которые завышают количество звезд.

Ранее в том же месяце в городе завершилась классификация гостиниц и хостелов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Чиновники насчитали в Москве 870 объектов размещения.