Медведев призвал усилить ответственность за завышение «звездности» отелями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев полагает, что нужно усилить ответственность за необоснованное завышение числа звезд отелями. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

«Те звезды, которые рисуют, абсолютно не совпадают с реальным положением дел, с общепринятой в мире практикой», — заметил глава правительства.

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Он предложил ужесточить наказание за подобные нарушения для должностных и юридических лиц. По словам премьера, действующие сейчас штрафы носят «абсолютно символический характер».

Как заявил Медведев, такие меры важны еще и потому, что в 2018 году Россия ожидает роста турпотока в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Поэтому, по словам премьера, «все должно быть безукоризненно».

В настоящее время, согласно КоАП, гостиницы штрафуют за работу без свидетельства о предоставлении им той или иной категории в рамках системы классификации объектов размещения. Размер взыскания для должностных лиц составляет от семи до десяти тысяч рублей, для юридических — от 40 до 50 тысяч.

В августе российский президент Владимир Путин призвал разработать «звездную» систему оценки курортов страны по аналогии с отелями.

