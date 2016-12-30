Московские отели проверят на наличие лишних звезд

В январе 2017 года департамент спорта и туризма Москвы займется проверкой гостиниц на предмет завышения звездности. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщается на портале столичной мэрии.

Как пояснили в департаменте, отдельные отели, прошедшие классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года, забывают исправить количество звезд на сайтах и на вывесках у входа и зачастую завышают категорию.

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Чиновники также рассказали, что в их практике были случаи, когда гостиницы, напротив, занижали количество звезд. «Скорее всего, это было связано с невнимательностью персонала», — отметили они. По словам экспертов, при выявлении упомянутых нарушений от собственника объекта размещения требуют указать правильную категорию.

Кроме того, специалисты будут выявлять и так называемые серые, нелегальные отели и хостелы. По оценкам департамента туризма, в столице сейчас действуют около сотни таких заведений. В основном это хостелы, расположенные в жилых домах.

Данные об объектах размещения будут проверяться на их сайтах, в системах онлайн-бронирования и соцсетях, а также по телефону. Информацию о нарушителях передадут в правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

В четверг, 29 декабря, стало известно, что все гостиницы и хостелы в Москве прошли классификацию к ЧМ-2018. В общей сложности в городе насчитали 870 объектов размещения.

Тремя днями ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал усилить ответственность за завышение числа звезд отелями. По его словам, действующие сейчас штрафы за подобные действия являются абсолютно символическими.